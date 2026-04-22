Prefeitura leva ações sociais e atendimento a aldeias indígenas do município

Por Assessoria

Publicada em 22/04/2026 às 14h42

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), realizou uma série de ações nas aldeias indígenas Santo André, Graças a Deus e Capoeirinha, promovendo cidadania, inclusão e fortalecimento dos vínculos comunitários.

Durante a programação, foram ofertados serviços e atendimentos sociais, totalizando 65 atendimentos, garantindo o acesso da população aos programas e orientações da assistência social.

As crianças e adolescentes também foram contemplados com uma ação interativa com atividades recreativas e sessão de cinema, beneficiando cerca de 120 participantes, proporcionando momentos de lazer, aprendizado e integração.

Além disso, foi realizada uma ação alusiva à Páscoa, que reuniu aproximadamente 540 pessoas, levando alegria, acolhimento e momentos especiais às famílias das comunidades atendidas.

A iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em levar serviços e ações às comunidades, promovendo inclusão social, cuidado e qualidade de vida para todos.