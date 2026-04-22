Vilhena realiza 1ª edição do Ecocultural reunindo iniciativas de meio ambiente e cultura

Por Assessoria

Publicada em 22/04/2026 às 14h31

Buscando incentivar a conscientização ambiental na prática, valorizar a cultura local e fortalecer a economia da região, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) e a Fundação Cultural de Vilhena (FCV) desenvolveram a primeira edição do projeto Ecocultural, que reúne atividades voltadas ao meio ambiente, por meio do EcoAção, e ações culturais integradas. O evento será realizado no dia 09 de maio, a partir das 16h, na Praça Ângelo Spadari.

A proposta mantém as atividades ambientais já consolidadas, como educação ambiental, distribuição de mudas, exposições educativas com animais taxidermizados e a feira de adoção responsável. Neste ano, a iniciativa passa a agregar uma programação cultural diversificada, com feira de artesanato, espaço da agroindústria regional e show musical com a banda Anjos do Resgate e Flávio Vitoro.

Denominado EcoAção & Ecocultural 2026, o evento reúne, em um único espaço, ações voltadas à sustentabilidade, cidadania e cultura, ampliando o alcance das atividades já desenvolvidas no município.

A iniciativa tem como objetivo promover a conscientização ambiental, incentivar práticas sustentáveis e ampliar o acesso da população a atividades culturais, fortalecendo o compromisso coletivo com a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.

Com a ampliação do EcoAção para o formato Ecocultural, a Prefeitura reforça a proposta de integrar diferentes áreas em uma mesma ação, promovendo não apenas a educação ambiental, mas também o fortalecimento da cultura, da economia local e do engajamento da comunidade.