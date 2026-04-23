Com aval técnico de órgãos de controle, nova empresa inicia coleta de lixo e promete regularizar serviço em Porto Velho

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 23/04/2026 às 15h58

A coleta de lixo em Porto Velho passou a ser executada, desde a meia-noite da última quarta-feira (22), pela empresa Sistemma Serviços Urbanos. A entrada da nova prestadora ocorre em meio à expectativa de normalização do serviço, após problemas enfrentados no contrato anterior, e com acompanhamento direto de órgãos de controle e fiscalização.

Antes do início das atividades, a estrutura da empresa foi submetida a vistoria técnica por equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO) e Comissão de Saneamento Básico da Câmara. A análise envolveu equipamentos, logística e sistemas de monitoramento que serão utilizados na execução das rotas.

“Então, aqui é o momento agora da gente averiguar a capacidade de operação, já que está próximo da transição. [...] A gente só está aperfeiçoando esse sistema para fazer uma transição que seja mais tranquila para a população de Porto Velho”, afirmou o secretário executivo de Serviços Básicos da Seinfra, Giovanni Marini.

A largada da operação foi acompanhada presencialmente por vereadores e fiscais do contrato. O presidente da Comissão de Saneamento Básico, Thiago Tezzari, destacou que a expectativa é de melhoria no serviço, mas ressaltou a necessidade de vigilância contínua.

“Ao terminar a inspeção aqui na nova empresa de coleta de lixo, a gente fica muito esperançoso de que a população agora volte a ter um serviço de qualidade. [...] Todos nós somos fiscais desse serviço”, declarou.

Durante a madrugada, caminhões já foram enviados às primeiras rotas, com monitoramento em tempo real. Segundo o presidente da Comissão de Fiscalização do contrato de resíduos, Flávio Morais, o controle será feito tanto presencialmente quanto por tecnologia.

“Vamos fiscalizar todas as rotas da noite [...] também pelos GPS, que cada carro deles tem um rastreamento, identificar os pontos que porventura não foram coletados”, explicou.

O início da operação ocorre após a saída da empresa anterior, que vinha sendo alvo de críticas recorrentes por falhas na coleta, acúmulo de resíduos em diversos pontos da cidade e sucessivas notificações por descumprimento contratual. Diante do cenário, a Prefeitura optou por convocar a terceira colocada no processo emergencial, apostando na nova contratação e no reforço da fiscalização para tentar restabelecer a regularidade do serviço na capital.