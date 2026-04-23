Novo líder do Irã receberá prótese na perna e deve passar por cirurgia plástica no futuro

Por G1

Publicada em 23/04/2026 às 15h52

O novo líder supremo do Irã, o aiatolá Mojtaba Khamenei, deve usar uma prótese na perna e pode precisar de cirurgia plástica após ficar gravemente ferido em ataques dos Estados Unidos e de Israel, segundo reportagem do jornal "The New York Times".

Khamenei foi escolhido por um conselho de clérigos após a morte de seu pai, o aiatolá Ali Khamenei, que comandava o país desde 1989 e foi morto em um bombardeio dos EUA e Israel em 28 de fevereiro. Desde então, o novo líder não fez aparições públicas.

Atualmente, ele está escondido e sob cuidados médicos, com acesso extremamente restrito. O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, que também é cirurgião cardíaco, e o ministro da Saúde participam do tratamento, de acordo com o jornal.

Ele teve uma das pernas operada três vezes e aguarda uma prótese. Também passou por cirurgia em uma das mãos e está recuperando os movimentos. Queimaduras no rosto e nos lábios dificultam a fala, e ele pode precisar de cirurgia plástica.

Apesar dos ferimentos, autoridades iranianas afirmam que Khamenei está lúcido e participa das decisões.

Por questões de segurança, mensagens chegam até ele por meio de uma cadeia de mensageiros, que transportam bilhetes escritos à mão até seu esconderijo, segundo o The New York Times. Suas orientações retornam pelo mesmo caminho.