Por R7

Publicada em 23/04/2026 às 15h58

A festa de aniversário da filha mais nova de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez acabou chamando a atenção nas redes sociais por um motivo curioso: a ‘simplicidade’.

Bella Esmeralda completou quatro anos com uma comemoração em casa, à beira da piscina. A decoração, inspirada no filme Guerreiras do K-Pop, tinha balões e painel das personagens, em tons de rosa e roxo.

“Bella Esmeralda 4”, escreveu Georgina ao mostrar um vídeo com os registros da festa.

Apesar do capricho, os papais optaram por uma celebração ‘simples’ para festejar a data.

Em um mundo em que celebridades frequentemente exibem comemorações extravagantes, com decorações luxuosas e produções quase cinematográficas, o evento chamou atenção justamente por fugir desse padrão.

Muitos internautas esperavam algo grandioso, compatível com a imagem de riqueza e sucesso associada ao jogador. No entanto, o que se viu foi uma celebração mais discreta, com elementos simples, decoração ‘modesta’ e um clima acolhedor.

Para alguns, isso foi motivo de elogio, sendo interpretado como um gesto de valorização dos momentos em família acima de ostentações. Para outros, porém, gerou críticas e questionamentos, como se a simplicidade não combinasse com o status de uma figura pública tão conhecida.

Além de Bella, Cristiano Ronaldo é pai de Alana Martina, de 8 anos, Eva Maria e Mateo Ronaldo, de 9 anos, e de Cristiano Ronaldo Jr., de 15 anos.