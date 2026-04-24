Evento I Kombat leva boxe olímpico à Estrada de Ferro Madeira-Mamoré com atletas de Porto Velho e entrada solidária

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/04/2026 às 14h33

Foto - Reprodução/Redes Sociais

A poucos dias das lutas, a preparação entra em sua fase mais exigente para os atletas que participam do I Kombat, evento de boxe olímpico marcado para este sábado (25), em Porto Velho. Entre os principais desafios está o corte de peso, etapa considerada decisiva antes da pesagem oficial. Bryan, conhecido como The Lion, explicou que, nesse período, é necessário eliminar entre seis e sete quilos seguindo orientações técnicas rigorosas.

A dedicação exigida não se limita ao aspecto físico. A trajetória até o ringue é atravessada por obstáculos que incluem limitações financeiras e a necessidade constante de manter a disciplina. Bryan relatou que as dificuldades vão além dos treinos e envolvem também a busca por condições para continuar competindo, destacando que é preciso insistência para perseguir o objetivo no esporte.

Com experiência acumulada em diferentes modalidades, o atleta construiu sua carreira transitando entre o boxe olímpico, o MMA e o Muay Thai. Ele afirmou já ter competido em São Paulo e também no exterior, incluindo lutas realizadas na França, além de participações em diversas cidades brasileiras. A vivência múltipla contribui para o desempenho atual, embora o foco esteja voltado para o compromisso deste fim de semana.

Do outro lado da preparação, Thiago Silva concilia treinos intensos com trabalho e responsabilidades familiares. Ele descreveu a rotina como rígida e calculada, marcada por limitações e organização constante, especialmente por ter uma filha pequena. Segundo o atleta, a carga diária exige planejamento detalhado para dar conta das exigências do esporte e da vida pessoal.

Mesmo diante de uma estrutura ainda em adaptação, o treinamento segue sem interrupções. O treinador Diego Gabriel afirmou que continua dedicado à preparação dos atletas, apesar das reformas na academia, e destacou que o projeto também representa um objetivo pessoal. Ele disse acreditar no desempenho do grupo e afirmou que a expectativa é de boas apresentações no evento.

O I Kombat será realizado na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em Porto Velho, reunindo atletas locais em combates de boxe olímpico. O acesso do público ocorrerá mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a ações sociais.