Virginia Fonseca revela diagnóstico médico e expõe volta de problema capilar

Por VIVIAN RIGUETTI/R7

Publicada em 24/04/2026 às 15h43

Virginia Fonseca voltou a preocupar seguidores ao revelar que foi diagnosticada novamente com alopecia areata. A influenciadora contou que já enfrentou o problema anteriormente e que, desta vez, identificou uma nova falha no couro cabeludo.

Ao falar sobre o assunto, Virginia relembrou o episódio passado, quando teve três áreas afetadas e conseguiu reverter o quadro após tratamento. Agora, ela afirma que pretende seguir o mesmo caminho para lidar com a condição.

“Na época surgiram três, tratei e ficou tudo certo. Agora, com essa, vou tratar e vai dar tudo certo também, se Deus quiser”, disse ao compartilhar o diagnóstico nas redes sociais.

O caso atual, segundo ela, foi identificado ainda no início, o que pode facilitar o controle e a recuperação dos fios. A situação chamou atenção e gerou dúvidas entre seguidores sobre o que é a alopecia areata e como ela se manifesta.

De acordo com especialistas, a alopecia areata é uma condição que precisa ser investigada com cuidado, já que pode estar ligada a diferentes fatores. Um dos mais comuns é o estresse, que pode desencadear a queda de cabelo em forma de falhas no couro cabeludo.

O diagnóstico precoce é considerado essencial para evitar que o quadro evolua. Em muitos casos, o tratamento atua diretamente na resposta do organismo que afeta os folículos capilares, permitindo o crescimento dos fios novamente.

Outro ponto observado por médicos é que o cabelo pode nascer inicialmente com coloração diferente antes de voltar ao normal. No caso de Virginia, o quadro foi identificado como leve, o que aumenta as chances de recuperação rápida com acompanhamento adequado.