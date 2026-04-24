Irmã de Ana Paula Renault rebate críticas por

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 24/04/2026 às 15h48

Cida Renault, irmã mais nova de Ana Paula Renault, vencedora do “BBB26” (TV Globo), usou as redes sociais, nesta sexta-feira, 24, para rebater as críticas que tem recebido por conta da forma que está atravessando o luto. O pai dela, Gerard Renault, morreu aos 96 anos, dois dias antes da final do reality show.

Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a arquiteta aparece na praia enquanto cita os comentários maldosos por ‘curtir a vida’ após perder o ente querido. “Anda, em páginas de fofoca, a notícia que eu estou ‘curtindo’ muito. Vocês acreditam? Só porque estou tomando meu bons drinks”, disse ela em vídeo postado nos Stories, com uma cervejinha na mão.

“Para os haters é o seguinte: se estão esperando que vai ter chororô e lavação de roupa suja, aqui não é esse canal, não”, disparou. “Dito isso, faz o print”, ironizou ela, sorrindo ao lado de um copo de bebida.

Na legenda, a arquiteta reforçou: “Para os haters… meu deus, agora tenho haters. Agora eu sou blogueira mesmo, blogueira de vocês”, escreveu ela. Seu Gerardo faleceu após dias de internação. Ele havia dado entrada no hospital com quadro de desidratação e infecção urinária.