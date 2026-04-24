Leonardo sofre acidente durante pescaria e mostra olho roxo:

Por ISTOÉ Gente

Publicada em 24/04/2026 às 15h40

O cantor Leonardo, 62 anos, surgiu nas redes sociais, nesta sexta-feira, 24, com o olho roxo, resultado de um acidente que sofreu durante uma pescaria no Pantanal. Em vídeo publicado no Instagram pela esposa, Poliana Rocha, ele aparece com o olho roxo após receber atendimento no hospital.

Em vídeo postado nos Stories, o artista revelou que o incidente aconteceu à noite. Ele contou que escorregou dentro da canoa e acabou batendo o rosto. “Vocês acham que vida de pescador é fácil, né?”, brincou o sertanejo ao tirar os óculos escuros para mostrar o machucado.

A influenciadora também relatou o que aconteceu. “Vocês não imaginam o susto que eu levei”, disse. Em seguida, ela mostrou que Leonardo foi levado a um hospital em Goiânia para realizar exames. “Ele vai só fazer um exame pra ver se tá tudo bem e já já vai pro aeroporto”, detalhou ela, que fez marcou como localização o Hospital Israelita Albert Einstein – Unidade Goiania.

A pescaria é uma paixão de Leonardo, que costuma compartilhar momentos de lazer no Pantanal e no Rio Araguaia, frequentemente exibindo grandes peixes.