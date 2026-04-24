Filho mais velho de Wagner Moura posta clique raro em rede social

Por R7

Publicada em 24/04/2026 às 15h36

Discreto, o filho mais velho de Wagner Moura, Bem Moura, de 19 anos, surpreendeu os seguidores ao compartilhar um clique raro em sua rede social. Na imagem, ele aparece em frente a um espelho, com os cabelos bagunçados e um look cheio de estilo.

O jovem é fruto do casamento de Wagner com a fotógrafa e documentarista Sandra Delgado. Os dois ainda são pais de Salvador, 15, e José, 13.

No Instagram de Bem existe apenas uma foto no feed, em que ele aparece ao lado do pai nos bastidores de O Agente Secreto. O rapaz está seguindo os passos do ator, já que estuda Cinema.

“Mais um Moura com a carreira brilhante pela frente”, comentou um seguidor. “O pai todo orgulhoso! Fofos!”, escreveu outro. “A cara do pai”, opinou mais um.