Associações de Santa Luzia e Espigão do Oeste recebem implementos com apoio de Cirone

Por Eli Batista

Publicada em 15/06/2026 às 13h40

Mais duas associações rurais de Santa Luzia do Oeste foram beneficiadas, neste final de semana (13 e 14), com implementos agrícolas adquiridos com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró. A Associação Goiás recebeu um secador rotativo de café e a Nova Vida uma carreta basculante. Os recursos foram assegurados por meio de parceria entre o vereador Serli Matt, o deputado Cirone e o governador, coronel Marcos Rocha.

A entrega de equipamentos agrícolas está entre as principais ações de Cirone Deiró, em favor do município de Santa Luzia. Na opinião de Serli Matt, ao apoiar as associações rurais, o deputado está contribuindo com o fortalecimento da agricultura familiar e com o aumento da renda e da qualidade de vida de muitas famílias da região.

O município foi contemplado também com R$ 1 milhão para a recuperação de estradas rurais, parques infantis para escolas municipais, ônibus e kits escolares. A área do esporte também recebeu apoio.

Houve entrega de implemento também em Espigão do Oeste, neste final de semana. A Associação dos Produtores Rurais de Produção e Comercialização da Comunidade Kapa 80 (ASPRUKAP), foi contemplada com uma plantadeira, adquirida com recursos viabilizados pelo deputado, em parceria com o governador e com o vereador Gilmar Loose.