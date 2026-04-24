Deputado Alex Redano destaca trajetória de atleta durante Copa Credisis de Karatê

Por Mateus Andrade

Publicada em 24/04/2026 às 15h23

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) destacou a participação do jovem Luís Miguel, de 10 anos, durante a IV Copa Credisis de Karatê Interestilos, realizada no último dia 18 de abril.

Atleta participou de apresentação durante competição realizada com presença de público (Foto: Assessoria parlamentar)

O evento reuniu mais de 650 atletas e 148 equipes. Na ocasião, Luís Miguel participou de seu primeiro campeonato e conquistou o 2º lugar no kumitê e o 4º lugar no kata.

Jovem atleta exibiu medalhas conquistadas durante a IV Copa Credisis de Karatê Interestilos (Foto: Assessoria parlamentar)

Diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), o atleta iniciou a prática esportiva como forma de desenvolvimento pessoal. Durante a competição, o jovem enfrentou desafios relacionados ao ambiente e às exigências da modalidade.

Para o deputado, a participação de atletas em eventos esportivos contribui para o desenvolvimento e a inclusão. “É importante incentivar o esporte e ampliar o acesso a oportunidades para crianças e jovens. Precisamos construir uma sociedade cada vez mais inclusiva, onde todos tenham espaço para crescer e vencer”, afirmou Redano.

A participação do atleta foi destacada durante o evento, que reuniu competidores de diferentes equipes.