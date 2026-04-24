Expedito Netto questiona legado de governo anterior e destaca obras recentes em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 24/04/2026 às 15h09

A presença de obras em diferentes regiões de Rondônia tem sido apontada como um dos principais contrastes entre gestões recentes, segundo avaliação do pré-candidato ao governo, Expedito Netto. De acordo com ele, o cenário atual revela intervenções espalhadas por vários municípios, o que, na sua leitura, evidencia a chegada de investimentos públicos com impacto direto na população.

Ao abordar o período anterior, o pré-candidato sustenta que não houve entrega significativa de obras estruturantes no estado. Ele menciona que, à exceção de uma ponte já em fase final — com cerca de 10% restante para conclusão —, não seriam identificados projetos relevantes capazes de demonstrar avanços concretos. A partir dessa comparação, argumenta que os resultados recentes seriam mais perceptíveis no cotidiano dos moradores.

Na avaliação apresentada, a execução de obras públicas depende diretamente da articulação entre entes federativos. Segundo ele, sem repasses e parcerias institucionais, a capacidade de investimento fica limitada, o que, em sua interpretação, reforça o papel do governo federal na viabilização de projetos locais.

O pré-candidato também questiona a postura de gestores municipais que, segundo ele, deixariam de reconhecer a origem dos recursos aplicados em determinadas obras. Ele afirma que, ao atribuírem a si próprios iniciativas financiadas com verbas federais, essas autoridades estariam distorcendo a percepção pública sobre a responsabilidade pelas entregas.

Nesse contexto, o político sugere que a população observe diretamente a existência — ou ausência — de obras em seus municípios como forma de avaliar os resultados das gestões. Para ele, a apresentação de realizações concretas seria suficiente para sustentar a atuação administrativa, dispensando confrontos retóricos.

Ao final, reforça que os investimentos atualmente em execução transformariam o estado em um “canteiro de obras”, defendendo que o reconhecimento dessas ações estaria associado à percepção objetiva dos resultados alcançados.