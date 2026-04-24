 Barco Cross e Festival de Pesca de Jaru têm início neste sábado (25)

Por Assessoria

Publicada em 24/04/2026 às 16h22

O prefeito Jeverson Lima destacou que as equipes trabalham nos últimos ajustes para entregar mais um grande evento. “Tenho certeza de que será uma festa com diversão para toda a família e com uma estrutura pensada com muito carinho para receber nosso público de Jaru e região”, disse.

As atividades começam no sábado, às 7h, com o Festival de Pesca, e seguem a partir das 14h, no Bosque Beira Rio, com praça de alimentação, área kids, entre outras atrações.

Os shows musicais acontecem às 19h30, com a dupla Erik e Felipe. Na sequência, o cantor Wanderley Andrade faz sua apresentação, com clássicos como “Conquista” e outros grandes sucessos da música nacional.

No domingo (26), às 8h, os competidores da corrida de caiaques largam da Prainha do Rio Jaru. Às 10h, é a vez da corrida de barco a remo, categoria feminina. A largada da categoria masculina está marcada para as 15h, no Rio Ubirajara, na Linha 625.

A banda Neném Pelo’Art sobe ao palco às 17h. Logo após o show, às 18h, será feita a entrega da premiação aos vencedores de todas as competições. O encerramento do Barco Cross fica por conta da dupla Marco e Márcio.

O evento é realizado pela Prefeitura de Jaru, por meio do Departamento de Comunicação (Decom) e da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo (Semecelt), com apoio da Associação Comercial e Industrial de Jaru (ACIJ), Vanvera e Águas de Jaru – Aegea.