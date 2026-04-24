Cras Teodoro Crommo atende localidades próximas a Jaci Paraná

Por Adaides Batista

Publicada em 24/04/2026 às 16h17

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizará, entre os dias 27 de abril e 1º de maio, uma ação itinerante do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Pe. Teodoro Crommo para atender moradores de comunidades próximas ao distrito de Jaci Paraná. A iniciativa leva serviços essenciais diretamente às localidades, ampliando o acesso da população à rede de proteção social.

O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ‘Theodoro Cromo’, localizado no distrito de Jaci Paraná, à Via 01, Quadra 1, Casa 03, em frente à BR-364, próximo à rodoviária, é a unidade responsável pela ação.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da iniciativa: “Estamos levando os serviços até quem mais precisa, facilitando o acesso e garantindo mais dignidade para a população”.

Entre os serviços disponíveis estão inclusão no Cadastro Único, atualização cadastral, informações e orientações sobre programas sociais, emissão da Carteira do Idoso e realização de visitas unipessoal e técnica.

Cronograma de atendimento do Cras Teodoro Crommo:

27 de abril – das 9h às 12h e das 14h às 17h30

28 de abril – das 8h às 14h

União Bandeirantes – Igreja Católica Nossa Senhora dos Imigrantes (rua Brasília)

29 de abril – das 8h às 12h e das 13h às 17h

30 de abril – das 8h às 11h30

Vila da Penha – Escola Santa Júlia

30 de abril – das 14h30 às 17h

1º de maio – das 8h às 12h

Embaúba/Vila Jirau – Lanchonete da Salete (primeira quebra-mola, sentido Rio Branco/AC)

Cadastro Único identifica e caracteriza famílias de baixa renda no Brasil

Para o Cadastro Único, é necessário apresentar documentos originais (não é preciso cópia), como Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor, Carteira de Trabalho, comprovante de residência e Certidão de Casamento (para quem for casado). Para crianças, devem ser apresentados Certidão de Nascimento, CPF, Declaração Escolar (com código do INEP — obrigatória a partir dos 4 anos) e Carteira de Identidade, caso possua.

“Um dos eixos centrais da ação é a chamada ‘busca ativa’, estratégia do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS) que visa identificar e incluir no Cadastro Único famílias que, por barreiras geográficas, sociais ou informacionais, encontram-se fora da rede de proteção social”, informou a coordenadora do Cras Teodoro Crommo, Fabiana Gonçalves.

O Cadastro Único é o principal instrumento do Governo Federal para a identificação e caracterização das famílias de baixa renda no Brasil. Sua atualização periódica é requisito para a concessão e manutenção de benefícios sociais, como o Bolsa Família, Bolsa Verde, auxílio-defeso e o programa Pé-de-Meia, além de outras iniciativas voltadas à segurança alimentar, educação, assistência social e sustentabilidade ambiental.