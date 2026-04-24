UNIR divulga convocação em 3ª e 4ª chamadas do PS UNIR 2026, matrículas ocorrem de 24 a 28 de abril

Por UNIR

Publicada em 24/04/2026 às 16h08

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) publicou nesta quarta-feira, 23 de abril, o edital de convocação unificado (acesse aqui) da 3ª chamada para cursos com ingresso por notas do Ensino Médio e da 4ª chamada para cursos com ingresso por notas do Ensino Médio e cursos EaD do Processo Seletivo UNIR 2026 (PS UNIR/2026).

Cursos

O edital unificado de matrícula, voltado ao ingresso com base nas notas do Ensino Médio, contempla dois cursos a distância, Turismo e Administração pública, e 17 cursos presenciais ofertados nos oito campi da UNIR: Pedagogia, Letras, História, Zootecnia, Teatro, Química, Música, Matemática, Letras-Português, Geografia (licenciatura e bacharelado), Física, Biblioteconomia, Engenharia civil, Engenharia ambiental e sanitária, Gestão ambiental e Engenharia de produção.

Como fazer a matrícula

A matrícula deve ser realizada exclusivamente de forma on-line, por meio do Portal de Matrículas da UNIR: processoseletivodiscente.unir.br/discente. Os candidatos convocados deverão enviar a documentação exigida nos respectivos editais no período de 24 a 28 de abril de 2026.

Para acessar o sistema, o candidato deverá utilizar o CPF como login e a mesma senha cadastrada no momento da inscrição no processo seletivo.

Um tutorial de matrícula, com orientações detalhadas sobre o preenchimento da ficha cadastral e o envio da documentação, foi disponibilizado pela a Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (Dirca) para auxiliar os ingressantes.

Homologação das matrículas e recursos

Após o envio da documentação, as Secretarias de Registro e Controle Acadêmico (SERCAs) realizarão a análise preliminar dos documentos. O resultado será disponibilizado ao candidato no próprio Portal de Matrículas.

Caso sejam identificadas pendências, o candidato poderá realizar a ressubmissão de documentos entre os dias 1º e 3 de maio de 2026.

A homologação das matrículas será divulgada no dia 6 de maio, também via sistema. Em caso de matrícula não homologada (indeferida), o candidato poderá apresentar recurso entre os dias 7 e 8 de maio, exclusivamente pelo Portal de Matrículas. O resultado da análise dos recursos será divulgado no dia 11 de maio.

Cronograma resumido – matrículas (4ª chamadas)

Publicação da convocação: 23/04/2026

Envio de documentação: 24 a 28/04/2026

Análise documental: 24 a 30/04/2026

Ressubmissão de documentos: 01 a 03/05/2026

Análise final: 05/05/2026

Homologação das matrículas: 06/05/2026

Período de recursos: 07 e 08/05/2026

Resultado dos recursos: 11/05/2026

Início das aulas

Os candidatos que tiverem a matrícula homologada ingressarão nos cursos no primeiro semestre letivo deste ano (2026.1), que já está em andamento, conforme o calendário acadêmico da UNIR.

Após a realização da matrícula, o aluno deverá procurar seu departamento acadêmico para mais informações. Veja aqui a lista dos cursos de graduação da UNIR com seus respectivos sites e canais de contato.

Atendimento ao candidato

Dúvidas sobre o processo seletivo, matrícula ou outras etapas podem ser esclarecidas pelo Serviço de Orientação ao Usuário (SOU UNIR), pelo WhatsApp: (69) 2182-2016 ou e-mail: [email protected].

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis no Portal de Editais da UNIR, com acesso a todos os documentos referentes ao PS UNIR 2026.

Edital Unificado - 3ª chamada para cursos com ingresso por notas do Ensino Médio e 4ª chamada para cursos com ingresso por notas do Ensino Médio e cursos EaD