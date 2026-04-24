Serviço oncológico do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro registra mais de 20 mil atendimentos

Por Assessoria

Publicada em 24/04/2026 às 16h26

A Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro (HBAP), especializada no atendimento oncológico de média e alta complexidade em Rondônia mantida pelo governo de Rondônia, e vinculada a Secretaria de Estado de Rondônia (Sesau), oferece assistência especializada a pacientes com diagnóstico de câncer, garantindo um cuidado integral, humanizado e alinhado às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).

A unidade realiza atendimentos que incluem primeiras consultas, retornos e avaliações clínicas, garantindo a continuidade do cuidado e o acompanhamento longitudinal dos pacientes. Os números refletem o fortalecimento do serviço: foram registrados 5.047 atendimentos médicos em 2023, 7.188 em 2024 e 7.965 no último ano, totalizando mais de 20 mil atendimentos no período.

Os atendimentos na Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) abrangem diversas especialidades que compõem a linha de cuidado oncológico, assegurando uma abordagem multidisciplinar e adequada ao perfil clínico de cada paciente. Entre as áreas atendidas estão: cirurgia de cabeça e pescoço, mastologia oncológica, cirurgia torácica oncológica, hematologia, cirurgia oncológica geral, patologia cervical, urologia oncológica, ortopedia oncológica, oncologia clínica, cirurgia do aparelho digestivo e cirurgia plástica oncológica.

O serviço oncológico atua de forma articulada com os demais serviços hospitalares e com a rede de atenção à saúde, sendo responsável pelo diagnóstico, acompanhamento e tratamento clínico e cirúrgico dos pacientes oncológicos. Além disso, a unidade assegura o seguimento dos usuários encaminhados para serviços conveniados de quimioterapia e radioterapia, conforme indicação médica. Todo o fluxo de atendimento é organizado por meio dos sistemas oficiais de regulação, com destaque para o Sistema de Regulação Estadual (SISREG).

Para o secretário de Estado da Saúde, Edilton Oliveira, o avanço nos números reflete o compromisso da gestão com a ampliação do acesso ao tratamento oncológico. “Estamos fortalecendo a rede de atenção especializada, garantindo que os pacientes tenham acesso a um atendimento qualificado, com acompanhamento contínuo e estrutura adequada para casos de maior complexidade”, destacou.

Para ser atendido, o paciente necessita possuir encaminhamento médico. A Unacon fica localizada em anexo ao Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro, na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 3.766, bairro Industrial, em Porto Velho (RO).