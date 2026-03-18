População é convidada a participar de Audiência Pública do Orçamento Participativo 2027

Por Emily Costa

Publicada em 18/03/2026 às 16h15

A Prefeitura de Porto Velho inicia o ciclo de audiências públicas do Orçamento Participativo 2027, etapa que contribui para a construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA). A primeira audiência acontece no dia 24 de março, no Teatro Banzeiros, e é aberta a todos os moradores do município.

Coordenadas pela Secretaria Executiva de Orçamento (Sorçam) da Secretaria Municipal de Economia (Semec), as audiências são espaços de escuta, onde moradores de bairros, comunidades e distritos podem apresentar demandas e apontar necessidades da região onde vivem.

As contribuições são analisadas pelas equipes técnicas de cada pasta municipal e utilizadas como base para o planejamento das ações e definição dos investimentos do município, a partir da construção das leis orçamentárias.

No primeiro ciclo da atual gestão, realizado em 2025, a participação popular permitiu identificar prioridades em áreas como infraestrutura, saúde e educação. As contribuições registradas foram sistematizadas no Relatório de Pesquisa LOA 2026, disponível para consulta.

Letícia Agnes, Secretária Executiva de Orçamento da Semec, explica que a participação dos moradores garante que o orçamento público reflita as reais necessidades da cidade. “A escuta da população permite que o planejamento do orçamento avance com base na realidade de cada região. É a partir dessa participação que conseguimos definir prioridades e aplicar melhor os recursos públicos. Quanto maior o número de contribuições, mais preciso se torna o direcionamento dos investimentos.”, destacou.

O encontro será realizado na próxima terça-feira (24), a partir das 19h, no Teatro Banzeiros, localizado na R. José do Patrocínio, 110 - Centro e contará com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Prefeitura no YouTube.

Com a iniciativa, a Prefeitura de Porto Velho fortalece a participação social e amplia a transparência na definição das prioridades do município. Portanto, todos os moradores estão convidados a participar e apontar as necessidades de suas comunidades.