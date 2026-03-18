Tati Machado fala sobre luto após perda do filho: “nem parece que sou eu”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/03/2026 às 15h58

A apresentadora Tati Machado abriu o coração ao falar sobre o impacto da morte do filho, Rael, em sua vida. Em entrevista ao programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, ela detalhou como o processo de luto tem afetado sua rotina e sua percepção sobre si mesma.

Segundo Tati, a experiência da maternidade já havia provocado mudanças profundas, mas a perda do bebê trouxe uma transformação ainda mais intensa. Ela afirmou que passou a conviver com uma versão diferente de si, marcada por sentimentos difíceis de administrar.

Durante a conversa, a apresentadora revelou estranhamento ao rever sua própria imagem na televisão. “Às vezes eu me assisto e penso: ‘Gente, que menina feliz’. Nem parece que sou eu. Mas sou eu. E essa é a maior luta nesse momento”, disse.

Ela explicou que sente um distanciamento entre quem era antes e quem se tornou após o ocorrido. “Eu era uma pessoa. Com a gravidez, virei outra. E, depois, veio uma terceira versão, mais distante de quem eu sou por essência, mais triste”, relatou.

Tati também descreveu a oscilação emocional que tem enfrentado, alternando momentos de leveza com recaídas no sentimento de perda. “Às vezes eu consigo ser aquela Tati de antes, e é maravilhoso. Mas logo depois vem o pensamento de que eu não sou mais aquela. Essa oscilação cansa muito”, afirmou.

A apresentadora contou ainda que tem buscado apoio profissional para lidar com o processo, embora reconheça as dificuldades. “Eu entendi que essa é a minha nova vida e estou tentando viver da melhor forma possível. Mas é difícil. É muita raiva mesmo que dá”, desabafou.