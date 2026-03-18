Pacto Legislativo reúne vereadores e servidores municipais na Assembleia Legislativo

Por Isabela Gomes

Publicada em 18/03/2026 às 16h05

1º Pacto do Legislativo do Estado de Rondônia (Foto: Divulgação)

A Assembleia Legislativa de Rondônia, em Porto Velho, será a sede para o 1º Pacto do Legislativo do Estado de Rondônia, oferecido pela União de Câmaras e Vereadores de Rondônia (Ucaver), dos dias 24 a 27 de março, voltado à qualificação de vereadores e servidores das câmaras municipais. A programação será realizada no auditório deputada Lúcia Tereza.



O encontro contará com palestras voltadas à estratégia de mandato, fiscalização e comunicação política. Um dos convidados é o especialista Randerson Cirqueira, que fará sua primeira participação em Rondônia. Segundo ele, a proposta é apresentar ferramentas práticas para fortalecer a atuação parlamentar.





Randerson Cirqueira, é autor dos livros “Mandato de Valor – Reconfigure a Forma e Não o Conteúdo” e “As 7 Leis do Mandato de Valor”. (Foto: Divulgação)



“Grande parte dos mandatos inicia sem saber exatamente como utilizar o poder institucional que possui. O pacto foi pensado como um encontro estratégico, com metodologia voltada à geração de resultados reais para o legislativo municipal”, afirmou.



De acordo com o palestrante, as atividades serão conduzidas com número limitado de participantes, com foco na qualificação e no aprofundamento dos conteúdos trabalhados ao longo da programação.



Fortalecimento do legislativo municipal



De acordo com a presidente da União das Câmaras e Vereadores de Rondônia (Ucaver), Rosaria Helena, o encontro foi estruturado para fortalecer a atuação do legislativo municipal no estado. “Estamos promovendo o maior evento voltado ao legislativo municipal em Rondônia, com palestrantes de renome nacional e conteúdos estratégicos para o exercício do mandato”, afirmou.



A abertura oficial está marcada para segunda-feira (24), às 18h, com convite aberto a autoridades e ao público interessado em acompanhar o início das atividades. A programação inclui módulos sobre fundamentos do mandato, fiscalização estratégica, produção legislativa e gestão de demandas, além de atividades culturais.





Programação do 1º Pacto Legislativo do Estado de Rondônia (Foto: Divulgação)



Segundo Rosaria Helena, a iniciativa conta com a parceria da Assembleia Legislativa de Rondônia, da Escola do Legislativo (Elero) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), instituições que apoiam a realização do evento e participam da programação.



Inscrições



As inscrições para participar do 1º Pacto do Legislativo do Estado de Rondônia seguem abertas até segunda-feira (24). Os interessados podem garantir a participação por meio do QR Code disponibilizado nos materiais oficiais do evento ou pelo link disponível na bio do perfil da União das Câmaras e Vereadores de Rondônia (Ucaver) no Instagram.





Você pode se inscrever no QR Code disponível acima (Foto: Divulgação)



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