Com obras no Parque Circuito, vacinação de animais é feita na Divisão de Zoonoses

Por Taiana Mendonça

Publicada em 18/03/2026 às 16h28

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informa que o serviço de vacinação antirrábica realizado no trailer instalado no Parque Circuito Dr. José Adelino de Moura está temporariamente suspenso. A interrupção ocorre em razão das obras de revitalização do espaço e tem como objetivo garantir a segurança de tutores e animais durante a execução dos serviços.

A reforma, conduzida pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur), inclui a instalação de fonte interativa, modernização da iluminação, pavimentação da pista de caminhada e substituição de equipamentos do playground e da academia ao ar livre.

De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), Geisa Brasil, a medida é preventiva e necessária diante da movimentação de máquinas e trabalhadores no local. “Trata-se de uma suspensão temporária. O Parque Circuito é um ponto importante para a vacinação de rotina, mas neste momento o ambiente não oferece segurança adequada para o atendimento. Assim que as condições forem restabelecidas, o serviço será retomado normalmente para atender a população”, explicou.

Demais pontos

Durante o período de suspensão, a vacinação antirrábica continua sendo ofertada na Divisão de Vigilância de Controle de Zoonoses, Animais Domésticos e Sinantrópicos (DCZADS).

Endereço: Avenida Mamoré, nº 1120, bairro Cascalheira

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

O atendimento pode ser feito por demanda espontânea ou mediante agendamento pelo site: vacinapet.portovelho.ro.gov.br.

Também está disponível o serviço de vacinação domiciliar, destinado a tutores com mais de 10 animais, ONGs, idosos com animais de grande porte e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ou mobilidade reduzida. O agendamento pode ser realizado pelo WhatsApp: (69) 98473-6712.

A vacinação antirrábica é anual e obrigatória para cães e gatos a partir dos três meses de idade, sendo fundamental para a prevenção da raiva e a proteção da saúde pública.