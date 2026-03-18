Palestras educativas reforçam prevenção ao uso de drogas entre estudantes em Porto Velho

Por Eleni Caetano

Publicada em 18/03/2026 às 16h11

A palestra, com o tema “Campanha de Conscientização e Combate às Drogas nas Escolas”, ocorreu na manhã desta quarta-feira (18), na Escola Estela de Araújo Compasso, localizada na zona Leste de Porto Velho, com a participação de profissionais do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas (Conepod), da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), de estudantes e da equipe escolar. A programação prevê ainda uma nova palestra no período da tarde, a partir das 14h, além de outra atividade já agendada para o dia 21 de março, ampliando o alcance da iniciativa.

A iniciativa foi solicitada pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), por meio do Núcleo de Integração de Polícia Comunitária (Sesdec-Nipc), ao presidente do Conepod, David Inácio, considerando a relevância e a experiência do Conselho na temática. No Estado de Rondônia, essa pauta é reforçada pela Lei nº 2.148, de 3 de setembro de 2009, que institui o Dia de Conscientização e Combate às Drogas nas Escolas. A legislação destaca a importância de promover ações educativas contínuas, voltadas à prevenção e ao enfrentamento do uso de substâncias ilícitas, fortalecendo o papel da escola como espaço de proteção e orientação.

O governador Marcos Rocha destacou a importância de ações preventivas voltadas à classe estudantil, ressaltando que a conscientização é um dos caminhos mais eficazes no enfrentamento às drogas. Segundo ele, orientar os jovens desde cedo fortalece a capacidade de decisões responsáveis, além de contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes, preparados para os desafios da vida.

A conscientização e a prevenção são ferramentas fundamentais para evitar o consumo de drogas entre estudantes, especialmente no ambiente escolar, onde se formam valores, atitudes e perspectivas de futuro. Investir em informação e diálogo aberto com jovens é uma estratégia eficaz para reduzir riscos e fortalecer escolhas saudáveis, contribuindo diretamente para a construção de uma sociedade mais segura e consciente.

O presidente do Conepod ressaltou a relevância das palestras para a comunidade escolar, pois contribui significativamente para a conscientização de estudantes, professores e demais membros da escola sobre os riscos e consequências do uso de drogas.