Ana Maria estranha postura de eliminado do BBB 26 e dispara: “que aflição”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/03/2026 às 15h41

A entrevista do oitavo eliminado do BBB 26, Breno, no programa Mais Você, chamou atenção por um momento inusitado envolvendo Ana Maria Braga. Durante a conversa ao vivo, a apresentadora reagiu ao comportamento sereno do ex-participante e comentou de forma direta.

Ao longo da entrevista, Breno manteve respostas calmas ao relembrar sua passagem pelo reality e comentar expectativas após o programa. A postura, no entanto, causou estranhamento na apresentadora, que não escondeu a impressão. “Você é calmo demais da conta. Que afliação”, afirmou.

Questionado sobre o comportamento, o ex-BBB explicou que a tranquilidade faz parte de sua personalidade e não foi adotada como estratégia dentro do jogo. "Sou assim mesmo, não escondo uma falsa calma. Talvez o meu limite lá dentro não tenha chegado ainda", disse.

Mesmo após a justificativa, Ana Maria manteve o tom bem-humorado e comparou o perfil do convidado a uma “panela de pressão”, sugerindo que todos acabam demonstrando reações mais intensas em algum momento.

Durante a entrevista, Breno também analisou o andamento do reality e apontou nomes que considera fortes na disputa. "Eu tinha certeza que a Milena era mais forte do que qualquer um ali na casa, ela e a Chaiany", avaliou.