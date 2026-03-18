Encontro entre corregedores impulsiona cooperação institucional

Por TJ/RO

Publicada em 18/03/2026 às 17h01

Em um encontro marcado pelo compromisso com a melhoria dos serviços à população, o corregedor-geral da Justiça, desembargador Glodner Luiz Pauletto, e o juiz auxiliar da corregedoria, Paulo José do Nascimento Fabrício, receberam, nesta quarta-feira (18), em Porto Velho, a visita institucional do corregedor-geral da Defensoria Pública do Estado de Rondônia (DPE-RO), Hans Lucas Immich.

A reunião possibilitou diálogo entre os corregedores das duas instituições, com foco na atuação colaborativa para oferecer à sociedade efetivo acesso à Justiça.

A visita institucional serviu, ainda, para abordar fluxos de trabalho e alinhar atividades conjuntas. O corregedor-auxiliar da DPE-RO, Jean Carlo, também compareceu ao encontro.