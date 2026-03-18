Em Porto Velho, agricultor consegue emitir CAF após 17 anos

Por Jean Carla Costa

Publicada em 18/03/2026 às 16h24

Após quase duas décadas tentando regularizar sua situação como agricultor familiar, o produtor rural José Anselmo finalmente conseguiu emitir o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF). O documento foi disponibilizado pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), que vem ampliando o acesso aos serviços no campo.

Morador da zona rural, José Anselmo relata que a dificuldade de deslocamento até a cidade, somada à rotina intensa no campo, sempre foram obstáculos para conseguir o cadastro. “Eu estava tentando tirar esse documento há 17 anos, mas era muito difícil. Tinha que ir até a cidade e muitas vezes não dava certo. A gente trabalha no campo e não pode ficar indo e voltando. Agora, com a secretaria vindo até a comunidade, ficou muito melhor. Isso ajuda muito”.

Somente nos últimos dois meses, a Semagric já emitiu mais de 60 Cadastros da Agricultura Familiar. O documento é essencial para garantir acesso a políticas públicas, programas de incentivo, crédito rural e outras ações de apoio ao setor.

De acordo com o secretário adjunto da Semagric, Guilherme Ubiratan, a emissão do CAF é estratégica para o fortalecimento da agricultura familiar em Porto Velho. “O CAF é a porta de entrada para diversos programas voltados ao produtor rural. Nosso objetivo é facilitar esse acesso e garantir que mais agricultores possam participar das políticas públicas que contribuem para melhorar a produção e a qualidade de vida no campo”.

O diretor do Departamento de Desenvolvimento Rural e Técnicas Agrícolas, Paulo Neri, também destacou a importância das ações itinerantes. “Estamos levando os serviços da Semagric cada vez mais próximos das comunidades rurais. Muitas vezes o produtor deixa de emitir o CAF por causa da distância ou da rotina no campo. Por isso, além do atendimento na sede, também participamos de ações nas comunidades e distritos”.

Atendimento na Semagric

Equipe da Semagric também participa das ações sociais realizadas pela Prefeitura de Porto Velho por meio do Projeto Cidadania em Movimento

A emissão do CAF ocorre todas as quartas-feiras, das 7h30 às 13h30, na sede da secretaria, localizada na rua Mário Andreazza, nº 8072, bairro JK I, em Porto Velho.

Atendimento também nas comunidades

A equipe da Semagric também participa das ações sociais realizadas pela Prefeitura de Porto Velho por meio do Projeto Cidadania em Movimento, levando o serviço de emissão do CAF para diversas localidades da capital e distritos. Entre os locais previstos no cronograma de atendimentos estão:

União Bandeirantes e Assentamento Thiago Campi

Vila Jardim Petrópolis

Região do Baixo Madeira (Nazaré, Calama e São Carlos)

Rio Pardo, Jaci-Paraná e Nova Mutum

Assentamento Joana D’Arc

Extrema e Aldeia Kaxarari

Vista Alegre do Abunã, Fortaleza do Abunã e Vila da Penha

A Semagric, em parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Socioeconômico (INDS), realizou atendimentos e a emissão do Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) durante a Feira de Novas Profissões, promovida no último final de semana no distrito de Nova Califórnia. A ação beneficiou diretamente agricultores da região, facilitando o acesso a serviços essenciais. A próxima edição da Feira de Novas Profissões está programada para os dias 27 e 28 de março, das 14h às 22h, no Campo Público Guarani, no distrito de Extrema, onde novos atendimentos também serão oferecidos.

Documentos necessários

Para emitir o CAF, é preciso apresentar:

CPF de todos os membros da família maiores de 16 anos

Documento da propriedade ou posse da terra

Comprovante de renda (Declaração de IR, bloco de produtor ou Decore)

A ação integra as estratégias da Prefeitura de Porto Velho para ampliar o acesso às políticas públicas e impulsionar o desenvolvimento da agricultura familiar no município.