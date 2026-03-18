Filha de Leonardo causa ao responder sobre viagem: “não me deu nem parabéns”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 18/03/2026 às 15h52

Durante viagem à Itália para celebrar seus 32 anos, a influenciadora Jessica Costa acabou gerando repercussão nas redes sociais após responder a um seguidor sobre quem teria custeado o passeio. A resposta direta chamou atenção e rapidamente se espalhou entre os internautas.

Sem entrar em detalhes, Jessica negou que o pai, o cantor Leonardo, tenha contribuído com a viagem e fez um desabafo. “Ele não me deu nem parabéns, quem dirá uma viagem pra Itália”, afirmou. O conteúdo, no entanto, foi apagado pouco tempo depois da publicação.

Após a repercussão, Leonardo utilizou suas redes sociais para parabenizar a filha publicamente. “Parabéns, minha filha. Deus abençoe sua vida. Amo você”, escreveu o artista, em mensagem que gerou comentários entre seguidores.

Nos dias seguintes, Jessica voltou a compartilhar momentos da comemoração, desta vez acompanhada da mãe, Priscila Beatriz. Em clima leve, ela publicou registros do passeio. “Conhecendo mais um pouquinho da Itália”, disse.

As imagens renderam elogios do público, que destacou a proximidade entre mãe e filha. Comentários sobre a aparência das duas também marcaram a publicação, com seguidores comparando as duas a irmãs.