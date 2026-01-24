EDITORIAL

Zíper na boca: Confúcio não dá um pio sobre as tarifas da BR-364 enquanto Maurício Carvalho se cala diante do caos na Medicina em Rondônia

Aliado de Lula, Confúcio evita criticar os pedágios da BR-364, enquanto o bolsonarista Maurício Carvalho silencia sobre a reprovação de cursos de Medicina e o alerta à formação médica em Rondônia.