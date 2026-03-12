Pedro Fernandes garante R$ 150 mil para aquisição de camas hospitalares elétricas para Hospital de Alta Floresta

Por Assessoria

Publicada em 12/03/2026 às 17h01

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) destinou emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil para a aquisição de camas hospitalares elétricas para o Hospital Municipal Vanessa e Vânia Fuzari, no município de Alta Floresta d’Oeste.



O investimento tem como objetivo fortalecer a estrutura da unidade hospitalar, proporcionando mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde que atuam no atendimento diário aos pacientes.



A destinação do recurso atende a uma solicitação apresentada pelo prefeito Gio Damo, do secretário municipal de Saúde, Weslley Ribeiro, e pela diretora do hospital, Cristiane Gonçalves.



Para o deputado Pedro Fernandes, investir na melhoria da estrutura hospitalar dos municípios é fundamental para garantir um atendimento mais digno e eficiente à população. “Nosso compromisso é apoiar os municípios e fortalecer a rede pública de saúde. Equipamentos adequados fazem diferença tanto para os pacientes quanto para os profissionais que atuam diariamente no cuidado com a população”, destacou o parlamentar.



A iniciativa reforça o trabalho voltado para apoiar os municípios de Rondônia com investimentos para a melhoria da saúde pública e a ampliação da qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.