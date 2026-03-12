Netanyahu afirma que ataques de Israel mataram cientistas nucleares de alto escalão

Por G1

Publicada em 12/03/2026 às 16h16

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (12) que ataques israelenses mataram importantes cientistas nucleares de alto escalão. As declarações foram feitas na primeira coletiva de imprensa desde o início da guerra.

Segundo ele, Israel tenta impedir que o Irã avance com os programas nuclear e de mísseis balísticos. O israelense também declarou que, após o início do conflito, o Irã já não é o mesmo país.

Ao fazer comentários sobre o novo líder supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, Netanyahu o classificou como um “fantoche da Guarda Revolucionária” e afirmou que o iraniano não pode aparecer em público.

Ao mencionar Khamenei e o líder do grupo extremista Hezbollah, Naim Qassem, disse: “Eu não faria nenhum seguro de vida para esses líderes.”

Israel anuncia ampliação de ataques após bombardeio conjunto do Irã e do Hezbollah

Netanyahu acrescentou que a ofensiva israelense está “esmagando” o Irã e o Hezbollah. Segundo ele, a operação pode criar condições para uma mudança definitiva de regime no país, mas isso depende da população iraniana, que precisa ir às ruas.

Pouco antes do início da coletiva, as As Forças de Defesa de Israel anunciaram que o início de uma “ampla onda de ataques” em Teerã. Segundo os militares, os alvos fazem parte da “infraestrutura do regime terrorista”.

Na sequência, Israel informou que o Irã lançou mísseis contra o país e acionou sistemas de defesa para interceptar o ataque. Moradores de algumas áreas foram orientados a procurar abrigo.