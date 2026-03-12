Pentágono diz que 6 dias de guerra já custaram bilhões aos EUA, diz jornal

Por Noticias ao Minuto

Publicada em 12/03/2026 às 16h01

Autoridades do Pentágono disseram, em uma reunião a portas fechadas com parlamentares, que a guerra no Irã já custou aos Estados Unidos o valor de US$ 11,3 bilhões (ou R$ 57,9 na cotação atual) em apenas seis dias, segundo informou o jornal The New York Times.

A reunião entre governo Trump e parlamentares ocorreu no Capitólio. A estimativa apontada não incluiu alguns dos custos associados à operação. O jornal citou três pessoas familiarizadas com o evento.

"Por esse motivo, os parlamentares esperam que o número aumente consideravelmente à medida que o Pentágono continua a calcular os custos acumulados apenas na primeira semana" - The New York Times

EUA estão em conflito contra o Irã desde o final de fevereiro. Ao lado de Israel, o país lançou ofensiva militar em Teerã que resultou na morte do líder supremo Ali Khamenei. O segundo filho dele, Mojtaba Khamenei, foi eleito para sucedê-lo.

Os Estados Unidos atingiram pelo menos 5.000 alvos durante os 12 dias de conflito. Segundo a rede de TV americana CBS News, dos cinco mil alvos, 50 navios iranianos foram destruídos ou danificados e 30 bases ou instalações militares atingidas. Os dados foram fornecidos pelo Centcom (Comando Central dos Estados Unidos).

VEJA ABAIXO:

Navios iranianos destruídos ou danificados: 50

Bases ou instalações militares: 30

Locais de lançamento de mísseis (incluindo pelo menos 200 lançadores): 23

Instalações de liderança governamental: 11

Instalações de comando, controle e inteligência: 28

Instalações industriais de defesa: 9

Instalações de energia (incluindo refinarias de petróleo): 4

Aeroportos: 4

Instalações de pesquisa nuclear: 2

Instalações de mídia administradas pelo Estado: 2

Dados foram contabilizados até a manhã desta terça (10). Teoricamente, nessa conta, não foram contabilizados os 16 navios minadores inativos destruídos pelos americanos no Estreito de Hormuz. O número de drones abatidos também não.

Suspeita de bombardear escola em Teerã. Os Estados Unidos são acusados de terem promovido ataque a uma escola de meninas, que causou a morte de 168 crianças no primeiro dia de guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã. Após pressão internacional, os americanos anunciaram a abertura de investigação.

Emissora também mapeou alvos atingidos pelo Irã. O número é significativamente menor do que o registrado pelos EUA.

ALVOS ATINGIDOS PELO IRÃ

Instalações militares dos EUA e aliados: 18

Unidades ou posições militares: 6

Instalações e embarcações de energia: 6

Embaixadas e consulados: 4

Aeroportos (quase todos civis em cinco países):6

Instalações civis (incluindo vários hotéis): 8

Instalações portuárias: 3

Navios comerciais civis: 3

Número de mortos aumenta no Irã. Até agora, os ataques de Israel e EUA já mataram 1.262 pessoas, segundo reportou a Hrana (Human Rights Activists News Agency), uma agência de notícias iraniana focada em direitos humanos. A maior parte das vítimas são civis, incluindo 200 crianças.