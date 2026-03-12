Mutirão no entorno da Feira do Produtor expõe descarte irregular de lixo

Por João Paulo Prudêncio

Um problema grave que vem sendo enfrentado pela Prefeitura de Porto Velho é o descarte irregular de lixo, prática que prejudica não apenas o meio ambiente, mas também a saúde da população, devido à proliferação de vetores de doenças causadas por bueiros entupidos e alagamentos.

No entorno do espaço onde acontece a Feira do Produtor, na rua Jacy Paraná, região central de Porto Velho, esse cenário pode ser constatado de forma concreta. Mesmo com a instalação de câmeras de segurança, é comum o registro de pessoas que insistem em jogar lixo de forma irregular no local, deixando um rastro de sujeira.

Na manhã desta terça-feira (11), equipes de trabalho coordenadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) realizaram a limpeza da área, que é utilizada por milhares de porto-velhenses e fica às margens de um canal ligado ao rio Madeira.

Para remover o lixo descartado irregularmente — em sua maioria resíduos orgânicos já em estágio de decomposição — foram utilizados maquinários pesados, como caminhões caçamba e tratores, além de outras ferramentas que contribuíram para a agilidade dos serviços.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, a zeladoria urbana é um dos eixos mais importantes de uma gestão municipal. No entanto, destaca que é fundamental que a própria comunidade participe das ações de preservação e manutenção dos espaços públicos.

“Apenas com a participação da sociedade é possível criar um ambiente mais limpo e saudável em toda a cidade. Por isso, pedimos a atenção e a colaboração de todos. A prefeitura segue atuante na construção de uma qualidade de vida digna para os munícipes”, afirmou Léo Moraes.

Por meio do programa Cidade Limpa, as equipes de limpeza do município seguem atuando em diversas frentes de trabalho pela capital.

