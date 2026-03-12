Emenda de R$ 500 mil do deputado Laerte Gomes garante aquisição de implementos agrícolas para Vale do Anari

Por Juliana Martins

Publicada em 12/03/2026 às 13h50

Recurso é via emenda parlamentar (Foto:Thyago Lorentz I Secom ALE/RO)

Já está na conta da Prefeitura Municipal de Vale do Anari o recurso no valor de R$ 500 mil, destinado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Laerte Gomes (PSD). O investimento será aplicado na aquisição de implementos agrícolas, fortalecendo o trabalho desenvolvido pelos produtores rurais do município.

O recurso atende a uma solicitação apresentada pelo vereador Orlando Tropeiro, parceiro do mandato do parlamentar e defensor das demandas do setor produtivo local.

De acordo com o deputado, o investimento chega para ampliar as condições de trabalho no campo e impulsionar ainda mais o desenvolvimento da agricultura no município.

“Esse investimento vai fortalecer o trabalho do produtor rural, melhorar a produção e impulsionar ainda mais a agricultura do nosso município. Agradeço ao vereador Orlando Tropeiro pela indicação e pela parceria em trabalhar por quem produz e faz nossa região crescer”, destacou o parlamentar.

Laerte Gomes tem o setor produtivo e a agricultura familiar como algumas das principais bandeiras de seu mandato. Ao longo dos anos, o deputado tem destinado recursos e buscado ações que valorizem e ajudem a estruturar o setor, ampliando as oportunidades para os trabalhadores do campo.

Segundo o parlamentar, investimentos em equipamentos e implementos agrícolas garantem mais eficiência no trabalho rural, permitindo que os produtores realizem suas atividades com mais agilidade, reduzindo o tempo de serviço e aumentando os resultados da produção.

“Quando investimos no campo, estamos investindo no desenvolvimento da nossa região, na geração de renda e na valorização de quem trabalha todos os dias para produzir alimento e fortalecer a economia”, concluiu o deputado.