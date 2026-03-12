Aumento de doenças respiratórias em crianças também eleva atendimentos no Hospital da Criança

Por JARUONLINE

Publicada em 12/03/2026 às 14h55

O estado de Rondônia vem registrando em 2026 um aumento significativo nos casos de bronquiolite e outras infecções respiratórias, situação que colocou o estado em nível de alerta para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), principalmente em crianças menores de dois anos.

Em Jaru, a situação também já começa a refletir nas unidades de saúde. O Hospital da Criança do município tem registrado aumento na procura por atendimento relacionado a problemas respiratórios em bebês e crianças pequenas nas últimas semanas.

De acordo com o boletim InfoGripe divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em março de 2026, Rondônia está entre os estados com tendência de crescimento nos casos de SRAG. O principal responsável pelo aumento é o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que costuma provocar surtos principalmente nos primeiros meses do ano.

Secretaria de Saúde confirma aumento da demanda

Procurada pela reportagem, a secretária municipal de saúde de Jaru, Jaine Cordeiro Barboza, confirmou que houve aumento na procura por atendimentos pediátricos nas últimas semanas.

Segundo ela, apesar do crescimento da demanda, a rede municipal está preparada para atender os casos.

“Estamos em um período sazonal que favorece o aumento das doenças respiratórias, e por isso houve crescimento na procura por atendimento de crianças com esses sintomas. Mesmo assim, o Hospital da Criança está preparado para atender a demanda e prestar toda a assistência necessária à população”, destacou a secretária.

Sintomas e riscos

A bronquiolite geralmente começa com sintomas semelhantes aos de um resfriado comum, como coriza e tosse. No entanto, em bebês e crianças pequenas, a doença pode evoluir rapidamente para quadros mais graves, com:

febre

tosse intensa

chiado no peito

dificuldade para respirar

Em situações mais graves, a criança pode precisar de internação hospitalar e até atendimento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Período de maior atenção

Especialistas alertam que o período entre março e maio costuma ser o mais crítico para doenças respiratórias virais em Rondônia, quando há maior circulação de vírus respiratórios.

Em Porto Velho, o Hospital Infantil Cosme e Damião também está entre as unidades de saúde monitoradas devido ao grande número de atendimentos pediátricos relacionados a doenças respiratórias.

Prevenção

Entre as principais medidas de prevenção estão:

manter ambientes ventilados

evitar aglomerações, principalmente com bebês

higienizar as mãos com frequência

manter a vacinação em dia

Uma das estratégias disponíveis atualmente é a vacinação de gestantes a partir da 28ª semana de gestação, que ajuda a proteger o recém-nascido contra o vírus por meio da transferência de anticorpos.

Autoridades de saúde orientam que pais ou responsáveis procurem atendimento médico ao perceber sinais de dificuldade para respirar ou agravamento dos sintomas em crianças pequenas.