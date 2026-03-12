SBT repudia fala de Ratinho sobre Erika Hilton e diz que caso será analisado

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/03/2026 às 14h59

O SBT divulgou uma nota oficial após a repercussão das declarações feitas pelo apresentador Ratinho durante o Programa do Ratinho. No comunicado, a emissora afirmou repudiar qualquer forma de discriminação e informou que o caso está sendo analisado pela direção.

Segundo a nota, as falas feitas ao vivo pelo apresentador não representam a posição institucional da empresa. “O SBT repudia qualquer tipo de discriminação e preconceito, que são o oposto dos princípios e valores da empresa. As declarações do apresentador Ratinho, expressadas ao vivo ontem em seu programa, não representam a opinião da emissora”, diz o texto divulgado pela emissora.

A manifestação ocorre após comentários feitos por Ratinho ao falar sobre a eleição da deputada Erika Hilton para a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. Durante o programa, o apresentador afirmou que a parlamentar “não é mulher”, declaração que gerou críticas nas redes sociais e acusações de transfobia.

Após a repercussão do episódio, Erika Hilton também se pronunciou publicamente e informou que decidiu tomar medidas legais contra o apresentador. A deputada afirmou que as falas representaram um ataque não apenas a ela, mas também às pessoas trans.

Além disso, a parlamentar solicitou ao Ministério Público de São Paulo que o caso seja apurado. O pedido foi encaminhado ao Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância do órgão, responsável por investigar denúncias relacionadas a discriminação e intolerância.