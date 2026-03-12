Erro de português em tweet antigo de Lexa viraliza e vira piada nas redes

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/03/2026 às 15h09

Uma publicação feita pela cantora Lexa há alguns anos voltou a ganhar destaque na internet depois de ser resgatada por usuários das redes sociais. O post, publicado em 2021 na plataforma X — antigo Twitter —, acabou viralizando novamente, mas não pelo conteúdo do desabafo.

Na mensagem, a artista escreveu: “A cara de pau de certas pessoas me assustam (sic)”. Embora o texto tivesse tom de indireta e não citasse nomes, o que acabou chamando atenção foi um erro de concordância na frase.

Após o tweet voltar a circular, diversos internautas passaram a comentar o deslize linguístico. Alguns usuários ironizaram a situação com comentários bem-humorados, enquanto outros tentaram explicar qual seria a forma correta da construção da frase.

Também surgiram críticas mais diretas à escrita da cantora. Em meio às reações, houve quem fizesse piadas com a concordância utilizada no post e quem afirmasse que o erro chamava mais atenção do que a própria indireta publicada pela artista.

Por outro lado, parte do público considerou exagerada a repercussão em torno do assunto. Alguns seguidores saíram em defesa de Lexa e argumentaram que erros de digitação ou concordância são comuns em publicações rápidas nas redes sociais.