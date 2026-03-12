Edson Celulari fala sobre relação com Claudia Raia e define convivência como “É uma família moderna”

Por Redação | Rondônia Dinâmica

O ator Edson Celulari chamou atenção dos seguidores ao comentar publicamente sobre sua relação com a ex-esposa, Claudia Raia. A declaração foi feita nesta quarta-feira (11) durante uma interação com fãs no Instagram, quando ele abriu uma caixa de perguntas ao lado da esposa, Karin Roepke.

Entre as perguntas enviadas, um internauta quis saber se Celulari mantém amizade com a atriz e também com o atual marido dela, Jarbas Homem de Mello. O ator respondeu de forma direta e afirmou que o convívio entre eles é positivo, mesmo após o fim do casamento.

“Sim, nós temos uma ótima relação com a Claudia e o Jarbas”, disse Celulari. Em seguida, Karin explicou que a proximidade ocorre principalmente quando há encontros em comum, já que os casais vivem em cidades diferentes. “É uma relação de convívio distante. Eles moram em São Paulo e a gente no Rio, então sempre que tem eventos em comum, estamos juntos”, comentou.

O casal também destacou que a boa convivência envolve os filhos do antigo relacionamento entre Celulari e Claudia Raia: Enzo Celulari, de 28 anos, e Sophia Raia, de 23. “Ver os irmãos se reunindo é a coisa mais linda do mundo, porque é uma mistura boa”, disse Karin.

Ao finalizar a resposta, Celulari definiu a dinâmica familiar como exemplo de maturidade após o término do relacionamento. “É uma família moderna. Isso é maturidade”, afirmou o ator.