Federação de Futebol de Rondônia anuncia Seleção Brasileira Sub-15 em Porto Velho

Por FFER

Publicada em 12/03/2026 às 15h46

Uma grande novidade para o futebol rondoniense foi anuncianda nesta quinta feira pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia, a partir do dia 13 de abril a Seleção Brasileira Sub-15 vem à Rondônia para uma temporada de treinos de preparação para o sulamericano da categoria. Os selecionados terão a disposição para os treinamentos toda estrutura do Centro de Desenvolvimento do Futebol Heitor Costa, pelo período de pelo menos dez dias de atividade.

O anuncio foi feito pelo diretor executivo da CBF e vice presidente da FFER, "a Seleção Brasileira Sub-15 chega em Porto Velho no dia 13 e segue até o dia 23 de abril, realizando treinamentos de preparação no Centro de desenvolvimento para o campeonato sulamericano da categoria, quero aproveitar e agradecer ao nosso amigo e parceiro, Branco, Coordenador das Categorias de Base da CBF, por oportunizar esse momento ímpar para o futebol rondoniense, é um prinvilégio poder receber uma seleção brasileira, hoje temos estrutura e podemos oferecer para contribuir com a nossa seleção" frisou Bruno Costa.

O presidente da FFER Heitor Costa também aproveitou para agradecer a CBF, pela vinda da Seleção para o Rondônia, "quero dizer que o Samir Xaud tem trabalhado bastante pelo futebol brasileiro e principalmente tem apoiado muito o futebol rondoniense, desde que assumiu abriu as portas da CBF para Rondônia, a federação tem oportunizado muitas atividades que elevam nosso futebol, cursos, workshop, congressos, palestras e agora a vinda da Seleção Brasileira Sub-15, certamente nossos jovens atletas serão muito bem recebidos aqui em Rondônia, obrigado a CBF, obrigado Samir Xaud, por mais essa oportunidade", agradeceu Heitor Costa.

Foto: Rafael Ribeiro/CBF - Gilmar de Jesus