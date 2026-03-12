Meeting Paralímpico abre inscrições para atletas de Rondônia nas modalidades de atletismo e natação

Por Sabrina Raphaela sob supervisão de Ananda Carvalho

Publicada em 12/03/2026 às 14h26

As inscrições para o Meeting Paralímpico seguem abertas até domingo (15). O evento, promovido pela Confederação Paralímpica Brasileira (CPB), acontece em capitais de todo o país e, em Rondônia, terá etapa a partir de 9 de maio de 2026, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, em Porto Velho, com disputas nas modalidades de atletismo e natação. Estudantes da rede estadual com deficiência, na faixa etária de 12 a 19 anos, participarão da competição nas categorias de deficiência intelectual (DI) e deficiência física (DF).

A participação dos estudantes ocorre por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Gerência de Esporte Escolar, que acompanha os alunos das escolas estaduais no evento. O governo de Rondônia também oferece apoio logístico aos participantes, com transporte em ônibus da Seduc para atletas, professores, treinadores e equipe de apoio, além de hospedagem e alimentação para os inscritos que se deslocam do interior do estado para competir na capital.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou a importância do incentivo ao paradesporto entre os jovens. “O esporte é uma ferramenta de inclusão e desenvolvimento. Ao incentivar a participação de estudantes com deficiência em eventos como o Meeting Paralímpico, a gestão contribui para ampliar oportunidades e valorizar o talento desses atletas.”

A titular da Seduc, Albaniza Oliveira, ressaltou o papel da iniciativa na promoção da inclusão e no fortalecimento do esporte escolar. “A participação dos estudantes da rede estadual no Meeting Paralímpico reforça o compromisso com a inclusão e com o incentivo à prática esportiva entre jovens com deficiência. O esporte contribui para o desenvolvimento de habilidades, autoestima e novas oportunidades para esses estudantes.”

O titular da Gerência de Esporte Escolar da Seduc, Marcelo Araújo, destacou a importância das inscrições e da participação dos estudantes na competição. “O Meeting Paralímpico representa uma oportunidade importante para que estudantes com deficiência participem de uma competição organizada em nível nacional. Incentivamos que os interessados realizem a inscrição dentro do prazo e aproveitem essa experiência esportiva, que contribui para o desenvolvimento dos atletas e pode abrir caminhos para etapas maiores do paradesporto.”

O Meeting Paralímpico é uma competição organizada pela Confederação Paralímpica Brasileira e integra o calendário nacional do paradesporto. Durante a etapa, atletas têm a oportunidade de competir e buscar classificação para o evento nacional paralímpico, realizado em São Paulo, reunindo participantes de diferentes regiões do país.

Fotos: Alessandra Cabral e Paulo Sérgio