UNIR abre seleção para Mestrado em História da Amazônia

12/03/2026

A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) abriu as inscrições para a turma de 2026 do Mestrado Acadêmico em História da Amazônia. Com 24 vagas ofertadas no total, as inscrições seguirão abertas até o dia 5 de abril, de forma gratuita e exclusivamente online, via SIGAA (clique aqui).

O Curso é gratuito, presencial e ofertado em período integral no Campus UNIR de Porto Velho, podendo incluir atividades virtuais e semipresenciais.

Vagas - O edital oferta 24 vagas no total, distribuídas em 19 vagas para ampla concorrência e 5 para as seguintes ações afirmativas: Pessoas com deficiência (PCDs) (1); indígenas (1); pretas e pardos, refugiados ou com visto humanitário (1); identidade trans (1); pertencentes a comunidade quilombola (1).

Quem pode se inscrever? O candidato deve possuir diploma de curso superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou de instituição de ensino superior oficialmente reconhecida (estrangeiros). Para se inscrever, o candidato deve anexar os documentos exigidos no edital diretamente no sistema SIGAA/UNIR.

Seleção - O processo seletivo é composto por avaliação do projeto de pesquisa, arguição do projeto de pesquisa e análise do Currículo Lattes.

Sobre o PPGHAm - O Programa de Pós-Graduação em História da Amazônia da UNIR tem como objetivo analisar, sob a perspectiva histórica e historiográfica, as dinâmicas do espaço regional amazônico e suas relações com a nação e com diferentes fronteiras — nacionais, internacionais e simbólicas. As pesquisas desenvolvidas abordam temas como política, cultura, estruturas sociais, etnicidades e as relações entre sociedade e Floresta Amazônica, considerando também a constituição das identidades históricas, as relações de poder, a economia e o patrimônio material e imaterial na Pan-Amazônia.

Área de concentração e linhas de pesquisa - A área de concentração do Programa organiza-se em duas linhas de pesquisa: “Populações, Etnicidades e Cultura: Usos e Representações”, voltada ao estudo das relações sociais e da construção cultural amazônica, abrangendo temas como patrimônio, populações indígenas e afrodescendentes, gênero, sexualidade e religiosidade; e “Trabalho, Poder e Práticas Sociais”, que investiga a formação das relações de poder, os processos de colonização, a construção das fronteiras, os conflitos decorrentes da expansão econômica, o desenvolvimento regional, as políticas públicas e os movimentos sociais na Amazônia.

