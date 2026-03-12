Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 12/03/2026 às 09h46

A Prefeitura de Espigão do Oeste prorrogou até o dia 31 de março o prazo de inscrições para o campeonato municipal de tênis de mesa. A competição é organizada por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Cultura (SEMELC) e está aberta a participantes das categorias juvenil e adulto.

De acordo com a organização, podem se inscrever jovens entre 12 e 15 anos na categoria juvenil, enquanto a categoria adulto contempla participantes a partir de 15 anos de idade. A iniciativa busca ampliar a participação da população em atividades esportivas e incentivar a prática do tênis de mesa no município.

A inscrição deve ser realizada por meio do site oficial da Prefeitura de Espigão do Oeste, onde também estão disponíveis informações sobre o regulamento e as etapas do campeonato.

Além da oportunidade de participação esportiva, a competição prevê premiação em dinheiro para os campeões, com valores que podem chegar a R$ 500.

A organização informou que tanto atletas que já praticam a modalidade quanto iniciantes podem participar da competição, desde que realizem a inscrição dentro do prazo estabelecido.