Projeto Samuzinho orienta profissionais sobre primeiros socorros nas escolas

Por Gian Souza]

Publicada em 12/03/2026 às 11h10

Saber como agir nos primeiros minutos de uma emergência pode fazer toda a diferença para salvar uma vida. Com esse objetivo, o Projeto Samuzinho nas Escolas tem levado orientações práticas de primeiros socorros e atendimento inicial a profissionais da rede municipal de ensino.

A iniciativa é desenvolvida pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e busca capacitar educadores e equipes escolares para reconhecer situações de urgência e agir corretamente até a chegada do atendimento especializado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A ação é coordenada pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e tem como objetivo capacitar profissionais da educação sobre como agir em casos de acidentes ou emergências médicas dentro do ambiente escolar. A iniciativa atende à Lei nº 13.722/2018, conhecida como Lei Lucas, que determina a capacitação em primeiros socorros para professores e funcionários de instituições de ensino.

O projeto já iniciou as atividades em escolas da rede municipal, com ações realizadas na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Voo da Juriti e na Escola Municipal de Educação Infantil (EMEI) Moisés Ferreira Neto. As capacitações continuam em outras unidades, como a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIEF) Areal da Floresta, e devem seguir para novas escolas do município, entre elas a EMEIEF Pequeno Príncipe, ampliando o alcance das orientações sobre primeiros socorros no ambiente escolar.

Iniciativa orienta equipes escolares sobre como agir em situações de emergência

Durante os encontros, a equipe do SAMU realiza palestras educativas e demonstrações práticas sobre primeiros socorros, abordando situações comuns que podem ocorrer em ambientes escolares, como engasgamento, desmaios, convulsões e parada cardiorrespiratória. Também são repassadas orientações sobre quando e como acionar corretamente o serviço de emergência pelo número 192.

Além da parte teórica, os participantes têm contato com atividades práticas e simulações de atendimento, que ajudam a desenvolver habilidades básicas para agir de forma rápida e segura até a chegada do socorro especializado.

O secretário municipal de Saúde, Jaime Gazola, disse que a iniciativa contribui para ampliar a segurança dentro das escolas e fortalecer a rede de proteção às crianças. “O Samuzinho nas Escolas é uma ação importante porque leva conhecimento que pode salvar vidas. Ao capacitar professores e servidores, garantimos que a comunidade escolar esteja preparada para agir em situações de emergência até a chegada do atendimento especializado”.

Professores participam de atividades práticas e simulações de atendimento de urgência

Ao término das capacitações, caso a instituição alcance o percentual mínimo de 70% de profissionais capacitados, será conferido à unidade de ensino o certificado e o selo “SOS Escolar”, emitidos pelo NEP/SAMU. O certificado incluirá a relação nominal dos profissionais treinados e será afixado em local visível na escola, como forma de reconhecer o compromisso da instituição com a preparação da comunidade escolar para situações de emergência.

A diretora da escola Areal da Floresta, Eliene Moraes Siqueira, destacou a importância da capacitação para a comunidade escolar. “Esse curso é de suma importância porque alguns acidentes podem acontecer dentro da escola e precisamos estar preparados para agir nessas situações. Nem sempre estamos totalmente preparados, e por isso o curso de primeiros socorros vem nos ajudar e fortalecer o trabalho com toda a comunidade escolar.”

Segundo a coordenadora do projeto Samuzinho, Mara Pereira Bastos, a capacitação prepara professores e servidores para agir em primeiros socorros até a chegada do SAMU 192

Mara Pereira Bastos, enfermeira e coordenadora do projeto Samuzinho, também explicou a importância da iniciativa. “A iniciativa do projeto viabiliza, tanto para professores quanto para servidores das escolas municipais, o aprendizado sobre o que fazer em primeiros socorros até que o serviço especializado, SAMU 192, chegue à unidade escolar.”

O prefeito Léo Moraes reforçou a importância da ação para a segurança nas unidades de ensino. “Preparar os profissionais para agir em situações de emergência é uma forma de proteger nossas crianças e fortalecer o cuidado dentro das escolas”.

Escolas interessadas em receber o projeto ou obter mais informações podem entrar em contato com a coordenação do Samuzinho nas Escolas pelo e-mail: [email protected].