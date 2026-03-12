Presidente do TJRO  cumpre agenda em Brasília com foco em inovação e direitos humanos

Por TJ-RO

12/03/2026

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJRO), desembargador Alexandre Miguel, iniciou nesta terça-feira, 10 de março, uma agenda institucional na capital federal, com o objetivo de fortalecer a cooperação entre tribunais e apresentar projetos sociais de destaque da Justiça rondoniense. O desembargador se reuniu com o ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Na reunião com o ministro, o presidente do TJRO formalizou convites para eventos em Rondônia, como o casamento comunitário na Aldeia Tanajura, em Guajará-Mirim, e a Cúpula Amazônica de Justiça, Inovação e Direitos Humanos, um evento de projeção internacional.

Além dos convites, foram apresentados projetos de intervenção psicossocial voltados a adolescentes indígenas em conflito com a lei — o "Fortalecendo Vínculos" — e o Fundo da Pessoa em Extrema Vulnerabilidade Social (FPEVS), demonstrando o compromisso da justiça rondoniense com as populações mais vulneráveis.

Ainda pela manhã, teve encontros com os presidentes dos tribunais superiores de Justiça, regionais eleitorais, do trabalho, federais e da Justiça Militar, consolidando o diálogo com diferentes esferas do judiciário brasileiro.

Durante a tarde, o desembargador Alexandre Miguel, a juíza auxiliar da presidência do TJRO, Cláudia Mara Faleiros Fernandes e o diretor da Procuradoria-Geral do Estado junto ao TJRO, Kherson Maciel Gomes Soares estiveram com o juiz coordenador do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas do CNJ, Luís Geraldo Sant'Ana Lanfredi.

A visita institucional do presidente Alexandre Miguel segue com novos compromissos previstos para quarta-feira, 11.