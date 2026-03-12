Eyder Brasil destina mais de R$ 3,1 milhões para fortalecer atendimento oftalmológico em Ji-Paraná

Por Débora M Grécia

Publicada em 12/03/2026 às 12h02

O deputado estadual Eyder Brasil destinou uma emenda parlamentar de aproximadamente R$ 3,1 milhões, para ampliar a estrutura de atendimento oftalmológico da Santa Casa de Misericórdia de Rondônia, no município de Ji-Paraná. O investimento garante a aquisição de equipamentos especializados que ampliam a capacidade de diagnóstico e tratamento de doenças da visão.

Entre os equipamentos previstos estão OCT (Tomografia de Coerência Óptica), campimetriaelaser YAG, tecnologias utilizadas para diagnóstico e tratamento de doenças como glaucoma, catarata e degeneração macular. A modernização da estrutura permite ampliar a oferta de consultas e exames especializados para pacientes da região.

“Esse recurso atende uma demanda importante da saúde do município, permitindo mais acesso ao diagnóstico e ao tratamento de problemas de visão, evitando que muitos pacientes precisem viajar para outros centros.”, afirmou Eyder Brasil.

A expectativa é que a ampliação do serviço beneficie moradores da Macrorregião II de Rondônia. Dados do Ministério da Saúde indicam que doenças oftalmológicas estão entre as principais causas de perda de qualidade de vida, especialmente quando o diagnóstico ocorre de forma tardia, o que torna o acesso a exames especializados um fator essencial para prevenção e tratamento adequado.