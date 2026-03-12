Thiago Flores cobra votação da aposentadoria dos agentes de saúde

Por Assessoria

Publicada em 12/03/2026 às 09h46

O deputado federal Thiago Flores (Republicanos/RO) protocolou um requerimento para incluir na ordem do dia da Câmara dos Deputados o projeto que regulamenta a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.

A iniciativa busca acelerar a votação do PLP 185/2024, proposta já aprovada pelo Senado Federal e que agora aguarda análise dos deputados. O projeto regulamenta um direito previsto na Constituição Federal e estabelece regras para a aposentadoria diferenciada da categoria. Entre os pontos da proposta está a possibilidade de aposentadoria após 20 anos de exercício na atividade, com idade mínima de 52 anos para homens e 50 anos para mulheres, além da garantia de integralidade e paridade nos benefícios previdenciários.

Segundo o deputado Thiago Flores, os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias exercem um papel fundamental na atenção básica do país e merecem o reconhecimento do Estado.

“Esses profissionais estão todos os dias nas ruas, nas comunidades e nas casas das famílias brasileiras. É justo que tenham regras de aposentadoria que reconheçam a importância e as condições do trabalho que realizam”, afirmou.

Com o requerimento apresentado, o parlamentar busca garantir que o projeto seja levado para votação no plenário da Câmara o mais rápido possível.