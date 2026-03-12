Presidente da Comissão de Saúde debate desafios do SUS em agenda nacional

Por Diana Braga

Publicada em 12/03/2026 às 09h36

O encontro foi marcado pela troca de experiências e reflexões sobre os desafios enfrentados pelos estados na área da saúde pública (Foto: Assessoria parlamentar)

O deputado estadual Luís do Hospital (MDB), presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), participou, em Belo Horizonte (MG), de uma reunião com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e com o secretário de estado de Saúde, Fábio Baccheretti, para discutir os principais desafios enfrentados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Entre os temas abordados esteve a defasagem da tabela do SUS, considerada um dos principais entraves para o fortalecimento da rede pública de saúde. Em muitos casos, os valores permanecem sem atualização há anos, o que impacta diretamente a sustentabilidade dos serviços e a capacidade de atendimento à população.

Segundo o parlamentar, o diálogo com gestores de outros estados também é uma oportunidade para conhecer experiências e modelos de gestão que vêm apresentando bons resultados, como o adotado em Minas Gerais, que tem se consolidado como referência em algumas áreas da saúde pública.

“Quando promovemos esse intercâmbio entre os estados, conseguimos identificar boas práticas e modelos de gestão que podem ser adaptados à realidade de outras regiões. Minas Gerais tem experiências importantes na área da saúde, e conhecer essas iniciativas contribui para fortalecer o debate e aprimorar as políticas públicas também em Rondônia”, destacou.

Durante a agenda em Minas Gerais, o parlamentar também participou de um encontro nacional realizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), que reuniu deputados estaduais que presidem comissões de saúde em diferentes assembleias legislativas do país. O encontro foi marcado pela troca de experiências e reflexões sobre os desafios enfrentados pelos estados na área da saúde pública.

Ao final do encontro, os presidentes das comissões de saúde elaboraram um documento conjunto destinado ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, solicitando a revisão e atualização da tabela do SUS. O documento, assinado pelos parlamentares presentes, reforça a necessidade de reajuste dos valores pagos pelos procedimentos do sistema público, como forma de garantir maior sustentabilidade financeira aos serviços de saúde e melhorar o atendimento à população.