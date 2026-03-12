Irã faz novos ataques a instalações de petróleo no Golfo

Por G1

Publicada em 12/03/2026 às 10h39

O Irã lançou nesta quinta-feira (12) uma nova onda de ataques contra as infraestruturas petrolíferas e energéticas dos países do Golfo Pérsico em meio à guerra que trava com os Estados Unidos e Israel.

O regime iraniano tem intensificado seus bombardeios contra infraestruturas energéticas e refinarias de petróleo de países do Golfo, feitos em retaliação à presença de bases militares norte-americanas no Oriente Médio.

O Bahrein denunciou um ataque iraniano contra depósitos de combustível e pediu aos moradores que permaneçam em suas casas devido à fumaça provocada pelas chamas. O ataque causou um incêndio de grandes proporções, e bombeiros foram acionados para conter as chamas (veja no vídeo acima).

O governo do Bahrein acusou o Irã pelo ataque. A instalação fica na região de Al Muharraq, vizinha ao aeroporto internacional de Manama, no nordeste da ilha.

Já em Omã, os depósitos de combustíveis do porto de Salalah também sofreram um incêndio na quarta-feira após um ataque com drones, segundo a agência de notícias AFP.

O governo da Arábia Saudita denunciou um novo ataque com drones contra o campo de petróleo de Shaybah, no leste do país.

A Guarda Revolucionária do Irã reivindicou a autoria de ataques realizados nesta quinta-feira (12) em Israel, além de alvos americanos nos Emirados Árabes Unidos, no Iraque e no Kuwait.

A guerra, iniciada em 28 de fevereiro com os bombardeios de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, adquiriu uma dimensão regional e ameaça o abastecimento mundial de petróleo, já que o tráfego foi paralisado no estratégico Estreito de Ormuz.