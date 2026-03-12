Academia anuncia Wagner Moura como apresentador no Oscar 2026
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 12/03/2026 às 11h24
Além de disputar a estatueta de Melhor Ator, o brasileiro Wagner Moura também terá outro papel na noite do Oscar. A Academy of Motion Picture Arts and Sciences anunciou que o ator estará entre os convidados responsáveis por apresentar uma das categorias da 98ª edição da premiação, marcada para este domingo (15). O artista concorre pelo trabalho no filme O Agente Secreto.

A organização não informou qual prêmio será entregue por Moura durante a cerimônia. Na mesma divulgação, a Academia confirmou outros nomes que participarão da apresentação das estatuetas, entre eles Nicole Kidman, Pedro Pascal, Channing Tatum, Sigourney Weaver, Rose Byrne e Ewan McGregor, além de outros artistas convidados.

A cerimônia será comandada pelo comediante Conan O'Brien e terá transmissão no Brasil pela TNT e pela plataforma HBO Max. A lista de apresentadores inclui ainda nomes como Robert Downey Jr., Anne Hathaway, Chris Evans, Demi Moore e Zoe Saldaña, entre outros artistas de Hollywood.

O filme O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, colocou novamente o Brasil em destaque na premiação. A produção recebeu quatro indicações: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Escalação de Elenco e Melhor Ator, com Wagner Moura. O desempenho repete a presença recente do cinema brasileiro no evento após o longa Ainda Estou Aqui, que no ano anterior concorreu em três categorias e venceu o prêmio de Melhor Filme Internacional.

