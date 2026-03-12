Governo realiza ações de educação ambiental e prevenção às queimadas em Candeias do Jamari

Por Jorge Fernando

Entre os dias 9 e 14 de março, uma série de ações integradas de prevenção às queimadas acontece no distrito de Triunfo e na Vila Samuel, no município de Candeias do Jamari. A iniciativa promovida pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), tem as atividades executadas pela Coordenadoria de Educação Ambiental (Ceam), em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), em cumprimento à Ação Civil Pública que estabelece medidas de conscientização e prevenção aos incêndios ambientais.

Durante a programação, são promovidas reuniões institucionais com representantes locais, palestras em escolas, além de ações de busca ativa porta a porta com moradores das comunidades. A iniciativa estabelece a ampliação do diálogo com a população, levando informações sobre os impactos das queimadas para o meio ambiente, a saúde pública e a qualidade de vida.

As equipes também realizam a distribuição de materiais informativos e a doação de mudas para plantio, incentivando práticas sustentáveis e o cuidado com o meio ambiente. As atividades destacam a importância da educação ambiental e da adoção de medidas preventivas que contribuam para a redução das queimadas na região.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, essas ações ampliam ainda mais a conscientização da população acerca da preservação ambiental. “A preservação ambiental é uma responsabilidade de todos nós e, a gestão estadual tem se empenhado em promover políticas públicas que incentivem o uso consciente dos recursos naturais. Essas ações reafirmam o compromisso do estado com a educação ambiental e com a construção de uma consciência coletiva em defesa de nossas florestas”, ressaltou.

A coordenadora da Ceam, Deigna Laís Oliviak ressaltou a importância das iniciativas promovidas pela Sedam para ampliar a conscientização da população sobre a preservação ambiental. “A Sedam vem desenvolvendo um trabalho integrado em diversos municípios. Por meio da Ceam, realizamos ações educativas, campanhas em rádios, atividades informativas e palestras em escolas e comunidades, sempre baseadas em dados técnicos e em metodologias de educação ambiental. A proposta é fortalecer a conscientização popular e incentivar atitudes que contribuam para a redução das queimadas e para a proteção do meio ambiente em todo o estado”.

Para o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, o trabalho realizado pela secretaria reforça a necessidade de adotar práticas sustentáveis em prol da proteção ao meio ambiente. “Essa ação reforça uma atuação integrada com as comunidades locais, levando informação, orientação e apoio técnico diretamente às famílias que vivem nessas localidades. Esta atividade junto à população é uma ferramenta essencial para minimizar riscos ambientais e fortalecer a conservação da biodiversidade em Rondônia”, destacou.