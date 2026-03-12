Rondônia participa de debate nacional sobre fortalecimento das políticas culturais no Brasil

Por Lilian Quele

Publicada em 12/03/2026 às 11h27

O governo de Rondônia por meio da Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer de Rondônia (Sejucel) participa da 1ª Reunião Ordinária Anual do Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura (FNSDC), realizada entre os dias 9 e 12 de março, no município de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. O encontro reúne gestores culturais de todo o país e é considerado o principal evento presencial do Fórum em 2026.

Durante a programação, representantes das secretarias estaduais de cultura discutem estratégias para o fortalecimento das políticas culturais no Brasil, além de promover o alinhamento institucional entre os estados. Entre os temas abordados estão a consolidação do Sistema Nacional de Cultura (SNC), as transferências federais para o setor e a definição de cronogramas e prioridades para as políticas culturais previstas para 2026.

A participação da Sejucel reforça o compromisso do Governo de Rondônia com o desenvolvimento da cultura e com a integração do estado nas discussões nacionais voltadas à formulação e implementação de políticas públicas culturais.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a presença do estado em espaços estratégicos de debate fortalece as ações culturais e amplia oportunidades para o setor. “A cultura é um importante instrumento de valorização da identidade do nosso povo. A participação de Rondônia em fóruns nacionais contribui para fortalecer as políticas públicas e ampliar o desenvolvimento cultural em todo o estado”.

REPRESENTATIVIDADE

Além de participar das agendas institucionais e debates estratégicos, a Sejucel também integra a diretoria do Fórum Nacional, contribuindo para ampliar a representatividade da Região Norte nas discussões sobre políticas públicas culturais no país.

O secretário da Sejucel, Paulo Higo, ressaltou a importância da articulação entre os estados para o fortalecimento do setor cultural. “Esse encontro é fundamental para alinhar estratégias, trocar experiências e construir caminhos conjuntos para o fortalecimento das políticas culturais. Rondônia participa ativamente dessas discussões para garantir que as demandas da nossa região sejam consideradas nas decisões nacionais”.

INTERCÂMBIO CULTURAL

Durante o encontro, a programação inclui visitas institucionais ao conjunto histórico das Reduções Jesuíticas de São Miguel, patrimônio cultural mundial localizado na região missioneira do Rio Grande do Sul. O local abriga as históricas Ruínas de São Miguel, um dos mais importantes sítios históricos do Brasil.

Os participantes também acompanham o lançamento da Mostra de Cinema das Missões, iniciativa cultural que transforma as ruínas em uma sala de cinema a céu aberto, promovendo produções com temática voltada à cultura guaranítica e à valorização da memória histórica da região.

O encontro fortalece o diálogo entre os estados brasileiros e contribui para o avanço de políticas culturais integradas, ampliando as possibilidades de desenvolvimento e valorização da cultura em todo o país.