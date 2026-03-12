Novos profissionais fortalecem a saúde e ampliam cuidado em Porto Velho

Por André Oliveira

Publicada em 12/03/2026 às 11h48

Cada trajetória tem sua história de dedicação e sonhos. Andressa Valéria, odontóloga com 10 anose de experiência, lembra do início da carreira com orgulho e emoção. Ela inicia oficialmente seu trabalho na rede municipal de saúde de Porto Velho, pronta para colocar experiência e paixão a serviço da população. “Estou muito feliz, porque é gratificante entrar para essa equipe. É um avanço em trazer melhorias. Agradeço a prefeitura pela oportunidade e vamos se dedicar com o nosso trabalho”, destacou.

Alexandre Fernandes, natural de São Paulo, mora em Porto Velho há 20 anos e carrega consigo a vontade de devolver à cidade um pouco do que recebeu. Com 15 anos de atuação na odontologia, ele se emociona ao falar sobre mais uma oportunidade que conquistou através de estudo e principalmente dedicação.

“Eu recebi essa notícia da provação com muita alegria. Eu me sinto feliz e ainda mais empenhando a exercer a profissão que tanto amo. Isso mostra a preocupação e importância que a prefeitura tem com a população de Porto Velho, isso é muito positivo”, concluiu Alexandre Fernandes.

Acolhimento

Para Sandra Regina, agente comunitária de saúde e natural de Porto Velho, a emoção é ainda mais pessoal. Com mais de seis anos de experiência, ela conhece de perto as necessidades das famílias da cidade e compreende a importância de cada visita, de cada orientação e acompanhamento realizados. Cada ação, segundo Sandra, representa não apenas um serviço de saúde, mas uma oportunidade de criar vínculos de confiança, apoiar as famílias em momentos delicados e contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

“É uma área que eu gosto muito, me identifico em ajudar as pessoas. Só tenho a agradecer ao prefeito por esta oportunidade e vamos lá fazer a diferença na vida das pessoas. A prefeitura está de parabéns em investir principalmente no avanço da saúde da nossa cidade”, disse a agente comunitária.

Reforço na saúde

Mais de 100 novos profissionais assinaram contrato nesta semana, passando a integrar oficialmente a rede de saúde do município e somando-se mais de 400 profissionais já em atuação na Prefeitura de Porto Velho. Todos foram aprovados no Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Saúde, regido pelo Edital nº 019/2025, e celebram a oportunidade de contribuir para a transformação da saúde na capital.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, reafirma o compromisso em ampliar o acesso aos serviços de saúde, melhorar o atendimento à população e valorizar os profissionais que dedicam suas vidas ao cuidado da comunidade. Léo Moraes destaca que essa renovação representa não apenas um reforço numérico.

“Cada profissional que chega, representa um investimento na qualidade, na atenção humanizada e na proximidade com a população, consolidando o esforço da nossa gestão em oferecer serviços de saúde cada vez mais eficientes e próximos das pessoas. Parabéns aos nossos profissionais, com a chegada de histórias, dedicação e sonhos que se encontram no mesmo objetivo, cuidar da nossa Porto Velho”, finalizou.